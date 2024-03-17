«أمي تاجي» مبادرة لتكريم الأمهات المثاليات في القليوبية

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة «أمي تاجي»، اليوم الأحد، في قاعة الاحتفالات بالمديرية، للاحتفال بعيد الأم وتكريم الأم المثالية من العاملات بالشباب والرياضة بالقليوبية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

رؤية الدولة نجو التنمية المستدامة

ورحب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالحضور والضيوف، وتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وشيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة على المشاركة الفاعلة في أنشطة وفعاليات الشباب والرياضة بالقليوبية، مؤكدا الدور المجتمعي والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة من أجل تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة.

خطة البرامج والأنشطة الموحدة

وأضاف الصبروط أن فكرة مبادرة «أمي تاجي» تأتي ضمن خطة البرامج والأنشطة الموحدة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف توحيد وتعظيم الاحتفالات بالمناسبات القومية والدينية والوطنية، مشيرا إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها وفقا لجدول زمني بجميع مراكز شباب القليوبية، وتشهد فعاليات المبادرة تنفيذ أنشطة رياضية للفتاة والمرأة وتنفيذ ندوات تثقيفية عن دور الأم في صناعة الأوطان وصناعة المستقبل وتكريم النماذج المشرفة والأم المثالية بكل مركز شباب على مستوى المحافظة.

دور الأم في خدمة الأوطان

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في حديثه للشباب عن دور الأم وأهميته وتوصيات كافة الأديان السماوية بالأم، مستشهدا في حديثه بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتي تحث على أهمية الدور الذي تقدمه الأم لأبنائها ولوطنها ودينها.

وفي ذات السياق أكدت شيرين بركات، مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية ، على الدور والجهد الكبير الذى تقدمه الدولة فى دعم ورعاية المرأة المصرية، سواء من النواحي التشريعية والتنفيذية والدمج المجتمعي، مما كان له الأثر الكبير في تقلد المرأة للعديد من المناصب الإدارية العليا، بالإضافة للأدوار الكبيرة التي تقدمها خدمة للوطن والمجتمع.

تضمنت فقرات الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم وأناشيد وأغاني عن الأم وكلمات ترحيبية، واختتم اللقاء بتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالشباب والرياضة بالقليوبية، وشمل التكريم كلا من أمل موسى وأفكار فتوح إبراهيم وحنان حسن عبدالحافظ وحنان عبدالحميد عبدالحميد وصفاء إسماعيل حسانين وحكمت علي عبدالجواد ونادية إبراهيم عبدالرازق، وأمال السيد البدوي.

يذكر أن تلك الأنشطة والفعاليات تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.