تكرًيم 14 من الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية ببني سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، 14 من الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية 2023 بالمحافظة، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، بنادي الإدارة المحلية، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للوزارة على مستوى المحافظة لهذا العام 2023.

جاء ذلك في حضور أمل حسن وكيل وزارة التضامن، و الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، والقس آرميا عبده ممثل عن الكنيسة، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة وقيادات التضامن ومسؤولى عدد من الجمعيات الأهلية.

محافظ بني سويف: من المستحيل الوفاء بفضل وكرم وعطاء الأمهات

وفي كلمته أثنى المحافظ على الدور العظيم التي تقوم به الأم المصرية، ورسالتها في اعداد الأجيال المتعاقبة، وصناعة رجال المستقبل، مؤكداعلى أنه مهما كان حجم ونوع التكريم والإشادة، فإنه من الصعب بل المستحيل أن نتمكن من الوفاء بفضل وكرم وعطاء الأمهات.

محافظ بني سويف: المرأة المصرية أيقونة ومركز الإيثار والتضحية

وأشار «غنيم»، إلى أن المرأة المصرية كانت دوما وستبقى الأيقونة والرمز والقدوة للإيثار والتضحية والبذل و العطاء والجود «طواعية» بدون انتظار المقابل، موجهًا تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، معربا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن كلهن أمهات مثاليات وفضليات.

أسماء المكرمات من الأمهات

وفي الختام سلًم المحافظ شهادات التقدير للمكرمات من الأمهات المثاليات، وهن: «صفاء على عبد الوهاب بندر بني سويف والأم المثالية على المحافظة، حياة عبد الله محمد - أم مثالية - مركز ببا، نوال بيومي محمد حسن - أم مثالية - مركز الفشن، منال عبد الصمد عبد الوهاب - أم مثالية- مركز سمسطا، حسناء حسن على - أم مثالية - بندر بني سويف، سامية لبيب اسحق - أم مثالية - مركز الفشن، رضا أحمد سيد محمد - أم مثالية - بندر بني سويف، نسيم سعد طه - أم من ذوات الهمم - مركز الفشن، ماجدة محمود عبد العال - أم لذوي الهمم - بندر بني سويف، جيهان أحمد إبراهيم - رائدة ريفية - مركز ببا، سماح حسن سيد - أم بديلة - مركز بني سويف، نجز عرفة زهران - أم للعمل الاجتماعي - بندر بني سويف»، علاوة تكريم عدد من ممثلى الجمعيات المشاركة في الاحتفالية.