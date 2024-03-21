تعرض أكثر من شاشة فضائية مسلسل مسار إجباري يوميا طوال شهر رمضان، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، المعالجة الدرامية لباهر دويدار، والإخراج لنادين خان، وبطولة عصام عمر، صابرين، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، بسمة، أحمد داش.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل مسار اجباري على قناة ON E

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل مسار إجباري، حيرة أسرة عمر البرنس، بين تقديم دليل براءة الدكتور عصام، وتنفيذ وصية والدهم الراحل، وبين مواجهة التهديدات المستمرة من جانب مسعد والمحامي مجدي حشيش، حيث أمهل مسعد الشقيقان علي وحسين فترة لتسليم دليل براءة الدكتور عصام له، وإلا سيكون مصيرهم نفس مصير والدهم، إلا انّ عصام يضع خطة سريعة تنتهي بتبرئة الدكتور عصام من قتل حبيبة، لكن تظل الأحداث مستمرة لحين ظهور أبحاث حبيبة مع موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON E الساعة 10:30 مساءً