مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. أحمد دأش وعصام عمر يتعرضان للتهديد

يشهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 10، بطولة أحمد داش وعصام عمر، تعرض الشقيقان لتهديدات مباشرة من مسعد، والمحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي)، حيث طالبهم بإظهار الدليل الذي تركه والدهم عمر البرنس، والذي يثبت براءة الدكتور عصام، ورغم ذلك يفكر الشقيقان في خطة بديلة لتسليم الدليل للنيابة دون تعريض أسرهم لأي أذى.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. أحمد داش وعصام عمر يتعرضان للتهديدات

وتواصلت خديجة التي تجسد دورها الفنانة مي الغيطي ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري، بعلي وأبلغته أنّ والدتها تلقت تهديدات مباشرة بقتلها إذا لم تترك القاهرة وتعود إلى المنصورة فورا، وتنسى قضية مقتل ابنة خالتها حبيبة، وبالفعل تسافر خديجة إلى المنصورة مع وعد بالعودة مرة أخرى خلال أيام، وهذا ما سيتضح من احداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 اليوم.