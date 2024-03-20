جدول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل الابتدائية والثانوية في محافظة الدقهلية

يبدأ جدول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل الابتدائية والثانوية لصفوف النقل الثانوية بمحافظة الدقهلية في آخر أسبوع من الشهر، إذ يؤدي به الطلاب الامتحان ضمن امتحانات الشهور الثلاثة التي بدأت من شهر فبراير، على أن يحسب الطالب الدرجة الأعلى في شهرين من الثلاثة.

جدول امتحانات شهر مارس في محافظة الدقهلية

ويستعرض التقرير جدول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل الثانوي في محافظة الدقهلية والذي جاء كالآتي:

- الأربعاء 27 مارس اللغة العربية والتربية الدينية في الحصة الرابعة

- الخميس 28 يناير مادتي الكيمياء. والتربية الوطنية في الحصة الرابعة

- الأحد 31 مارس تاريخ وتكنولوجيا المعلومات الحصة الرابعة

- الاثنين 1 أبريل مادة الفيزياء الحصة الرابعة

- الثلاثاء 2 أبريل مادة الجغرافياالحصة الرابعة

- الأربعاء 3 أبريل مادة الرياضيات

- الخميس 4 أبريل مادة الفلسفة

- الأحد 7 أبريل مادة اللغة الأجنبية الأولي

- الاثنين 8 أبريل مادة الأحياء ومادة اللغة الأجنبية الثانية.

- جدول امتحانات صفوف الابتدائي :

- الأربعاء 27 مارس الرياضيات والعلوم واللغة العربية

- الخميس اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية والتربية الدينية

- الأحد العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية- الاثنين التربية الدينية وواللغة الإنجليزية والرياضيات

- الثلاثاء اللغة العربية وICT والمهارات المهنية

- الأربعاء الدراسات الاجتماعية واللغة العربية واللغة الإنجليزية

- الخميس ICT والدراسات الاجتماعية والعلوم

- الأحد المهارات المهنية والتربية الدينية وICT