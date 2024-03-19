تفاصيل امتحانات شهر مارس للصفوف الابتدائية.. اعرف الجدول وترتيب المواد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تفاصيل امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»، مشيرة إلى وضع الاختبار بمعرفة موجه المادة، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ويجرى الاختبار في أجزاء المنهج المقرر تدريسه خلال شهر مارس.

امتحانات شهر مارس 2024

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ اختبار شهر مارس 2024، يعقد في جزء من الحصة الدراسية ولن يعقد في الحصة الأولى أو الأخيرة من اليوم الدراسي، وذلك وفق ظروف كل مدرسة.

جدول امتحانات شهر مارس 2024 للمرحلة الابتدائية

وأوضحت أن جدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس» كالآتي:

- الاثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية .

- الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

- الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الاثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.