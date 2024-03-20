جداول امتحانات شهر مارس 2024 في محافظة الجيزة لجميع الصفوف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات شهر مارس 2024 في محافظة الجيزة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، والمقرر أن تنطلق يوم الأحد 24 مارس لطلاب المرحلتين الثانوية والابتدائية، والمرحلة الإعدادية يوم الاثنين 25 مارس.

جداول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة الجيزة

وجاء جدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس» كالآتي:

- الاثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

- الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

- الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الاثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي

- يوم الأحد 24 مارس 2024: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأثنين 25 مارس 2024: امتحان مادتي الكمبيوتر والتربية المهنية.

- يوم الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة الكيمياء.

- يوم الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة الفلسفة.

- يوم الأثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة لغة أجنبية ثانية.

- يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الفيزياء.

- يوم الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة التاريخ.

- يوم الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الاحياء.

- يوم الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأثنين 8 أبريل 2024: امتحان مادة الجغرافيا.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد 24 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية للشعبتين العلمية والأدبية.

- يوم الاثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة المواطنة الشعبتين العلمية والأدبية.

- يوم الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر.

- يوم الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة تربية مهنية للشعبتين.

- يوم الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين .

- يوم الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين.

- يوم الأثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة جبر وحساب المثلثات للشعبتين والأدبية.

- يوم الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين.

- يوم الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة التطبيقيات الرياضية للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا الشعبة الأدبية.

- يوم الأثنين 8 أبريل 2024: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان علم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية.