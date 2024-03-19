تفاصيل امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي.. اعرف الجدول والمواعيد

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لشهر مارس 2024، مشيرة إلى أنَّه يتمّ عقد الامتحان في جزء من الحصة ولا يتمّ إجراءه في الحصة الأولى أو الحصة الأخيرة، ويضع الامتحان موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، على أن يكون الامتحان في كل الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر مارس.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم اجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة أو بسبب تعطيل العملية التعليمية، ويتم اختيار الحصة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة،

جدول امتحان الصف الأول الثانوي

- يوم الأحد 24 مارس 2024: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأثنين 25 مارس 2024: امتحان مادتي الكمبيوتر والتربية المهنية.

- يوم الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة الكيمياء.

- يوم الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة الفلسفة.

- يوم الأثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة لغة أجنبية ثانية.

- يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الفيزياء.

- يوم الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة التاريخ.

- يوم الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الاحياء.

- يوم الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأثنين 8 أبريل 2024: امتحان مادة الجغرافيا.