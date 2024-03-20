الحوار الوطني: انتصار العاشر من رمضان غيّر موازين القوى في العالم

وجه الحوار الوطني، التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من شهر رمضان، التي تحل اليوم، وشهد انتصار القوات المسلحة المصرية على الجيش المحتل، واسترداد أرض سيناء مرة أخرى،.

وقال الحوار الوطني عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «تتقدم إدارة الحوار الوطني بالتهنئة لشعب مصر وقواتنا المسلحة الباسلة بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي غيّر موازين القوى في العالم بملحمة ومعجزة عسكرية لا مثيل لها، فتحت الطريق نحو المستحيل وأعادت للوطن مكانته وكرامته.. عاشت مصر حرة.. وكل عام وأنتم بخير».

جدير بالذكر أن الحوار الوطني يعمل في الوقت الحالي على صياغة التوصيات الاقتصادية تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.