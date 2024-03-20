سرقة الذهب من قبل عزيز كان أمر صادما بالنسبة إلى نصرة «روجينا»، التي لا تعلم ماذا حدث حيث قرر ابن رزق أن يسلم السبائك لعزيز مقابل استرجاع ابنته التي خطفها، ويحرص المشاهدون على معرفة ما ستخبئه الحلقة المقبلة، لذا نعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

وفيما يلي نعرض موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة، التي سيتم عرضها غدا.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة

ويأتي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة مرتين على مدار اليوم الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

ويُذاع العرض الأول للحلقات الجديدة للمسلسل يوميا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.