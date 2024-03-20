مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة.. هل سيتم حبس حلا؟

حادثة فجائية وقعت في الحلقة السابقة من مسلسل سر إلهي، إذ اصطدم شريف في سيارة أمامه خلال قيادته للسيارة وبجانبه حلا التي تؤدي دورها مريم أشرف زكي، لتتطور الأحداث فيمن سيكون مسئولًا عن الحادث، وهو ما يتضح في مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة.

شيكو يطلب من ابنة حلا شيحة الاعتراف على نفسها بدلا منه

طلب شيكو من حلا ابنة شاهيناز في المسلسل، أن تقول إنّها المسئولة عن الاصطدام وأنّها كانت تقود السيارة، حتى تقع التهمة عنه خوفا على نجوميته وشهرته، بخلافها هي، فإن لديها أسرة قادرة على تبرأتها وهو ما سيتضح في مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة.

مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة

ذهبت شاهيناز سريعًا إلى قسم الشرطة لتخبرها ابنتها أنها من اصطدمت بالسيارة، لتطالبها بالهدوء وأنها ستستطيع إخراجها ولكن يخرج الضابط ويخبرهم أنَّ من خبطه بالسيارة قد مات، لتجيب الحلقة العاشرة على من سيكون مسئولا وسيحاكم بتلك التهمة حلا أم حبيبها شيكو؟