مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة.. هل تفقد روجينا الذهب؟

تستمر روجينا في رحلتها للانتقام من أشقائها ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة، حيث ذهبت في الحلقة السابقة لإخبار شاهيناز بأن زوجها تزوج عليها من شقيقتها رحمة لتصيبها بالصدمة والقهر.

وبعدما ملكت روجينا التي تؤدي دور رحمة في المسلسل، الذهب الذي وهبه لها هارون قبل وفاته، وتمكنت من القبض على عزيز متلبسا بسرقة الذهب من مخزن رزق صديق والدها، استطاع الفرار بمساعدة حفيدة رزق واختطفها، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة التي سيتم عرضها الليلة.

مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة

وتمكن عزيز من خطف الطفلة من أجل المساومة عليها وأخذ الذهب من نصرة، لتنتظر أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة رد فعل نصرة على فقدان الذهب وكل ما ملكته.