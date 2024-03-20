رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة على قناة سي بي سي اليوم

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:59 م | الأربعاء 20 مارس 2024
مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي

من قتل وحادث إلى خطف وسرقة ذهب، أحداث متتالية شهدها مسلسل سر إلهي، ما جعل الجمهور متشوق لموعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة على قناة سي بي سي اليوم، لمتابعة الأحداث الجديدة الخاصة بنصرة وأشقائها ورحلة الانتقام.

وفيما يلي نعرض موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة على قناة سي بي سي اليوم.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة على قناة سي بي سي اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة على قناة سي بي سي اليوم، كما يلي:

يُعرض مسلسل سر إلهي على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 12 صباحًا، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

واستطاع عزيز الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة أن يخطف ملك حفيدة عمو رزق ويساومهم بها على الذهب وبالفعل يحصل عليه، كما اصطدم شيكو برفقة ابنة شاهيناز بشخص خلال قيادتهم السيارة وتسببا في موته.

اقرأ المزيد:

مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. روجينا تفقد الذهب وحلا تقع في ورطة

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10

مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة.. هل تفقد روجينا الذهب؟

موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي.. صدمة شاهيناز بزواج سراج
بقلم رحاب عبدالراضي