من قتل وحادث إلى خطف وسرقة ذهب، أحداث متتالية شهدها مسلسل سر إلهي، ما جعل الجمهور متشوق لموعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة على قناة سي بي سي اليوم، لمتابعة الأحداث الجديدة الخاصة بنصرة وأشقائها ورحلة الانتقام.

وفيما يلي نعرض موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة على قناة سي بي سي اليوم.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة على قناة سي بي سي اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة على قناة سي بي سي اليوم، كما يلي:

يُعرض مسلسل سر إلهي على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 12 صباحًا، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

واستطاع عزيز الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة أن يخطف ملك حفيدة عمو رزق ويساومهم بها على الذهب وبالفعل يحصل عليه، كما اصطدم شيكو برفقة ابنة شاهيناز بشخص خلال قيادتهم السيارة وتسببا في موته.