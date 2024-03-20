رئيس «مياه كفر الشيخ» يكرم 19 أمًا مثالية (صور)

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، الحفل السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024، تقديرًا لدورهن البارز كسيدات وأمهات مصريات ناجحات، تحت رعاية اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تكريم 19 أمًا مثالية لعام 2024

وشهدت فعاليات الحفل تسليم شهادات تقدير لـ19 أمًا مثالية للعاملين بمختلف القطاعات والإدارات بالشركة، حيث جاء اختيار الأمهات الفائزات وفقًا لشروط المسابقة التي أعلنتها الشركة.

«عبد الغني»: تحية اعتزاز وتقدير لقصص كفاح الأمهات المثاليات

وأكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات التي جرى تكريمهن، وما قدمن لجعل أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تسهم في بناء وتنمية الوطن، مثمنًا دور جميع الأمهات لما يبذلونه من دور بارز في بناء المجتمع، وتربية الأبناء لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن في التنمية.

حضر الحفل نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ للشؤون الفنية، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والتجارية، وجميع رؤساء القطاعات، وجميع مديرين العموم، ورؤساء مناطق الشركة.