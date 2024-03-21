موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024 عاشر أيام رمضان

يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الحادي عشر في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و58 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الخميس 21-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الخميس 21-3-2024، في الساعة 4:31 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 21-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 21-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و58 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.