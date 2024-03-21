مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024 وعدد ساعات الصيام

يحرص كثيرون على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024، الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، خاصةً معرفة موعد أذان الفجر لبدء صوم يوم جديد، إضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الخميس 21-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر، ثم صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، ويعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة الثانية عشر من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024، في الساعة 4:31 صباحًا ومعه بداية صوم الس ن الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر والعصر في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024، في الساعة 12:03 مساءً، بينما يحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024، في الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024، في الساعة 6:09 مساءً، بينما يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024، في الساعة 7:27 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الخميس 21-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و58 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.