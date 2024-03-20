طلاب مدرسة «ابدأ» يشاركون في تعبئة كراتين رمضان

بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومبادرة ابدأ، شارك طلاب مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في تعبئة كراتين رمضان، ضمن مبادرة من إنسان لإنسان، لدعم الفكر التطوعي داخل المجتمع المصري، وكذلك التكافل والتضامن مع القضايا الدولية وعلى رأسها قضية العدوان على غزة.

تعاون بين حياة كريمة ومبادرة ابدأ

يأتي ذلك تعزيزًا للتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومبادرة ابدأ، حيث تم تعبئة عدد من كراتين رمضان داخل مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر، لتجسد استمرارًا لدعم الأسر المستحقة في محافظات مصر، وكذلك إمداد المساعدات للأشقاء في غزة

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية «بنظام التكنولوجيا التطبيقية» بمدينة بدر، مدرسة متخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، تم افتتاحها في أكتوبر الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.