برنامج «حياة كريمة» يساعد بائعة الأقلام في سد ديونها.. قدم لها 50 ألف جنيه

قدم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «dmc»، جائرة أبطال حياة كريمة هدية لسيدة بائعة أقلام واليت تقدر بـ50 ألف جنيه، حيث تعمل السيدة في الشارع حتى تصرف على بيتها.

وقال مقدم البرنامج: «شغلتي منذ 6 سنين من 2018 حصلت ظروف صعبة مع زوجي وقعد من الشغل، فبدأت أنزل اشتغل فكانت الدراسة، بدأت ففكرت أن أبيع أقلام للطلاب من خلال هذه الفرشة».

بائعة الأقلام تساعد رجل في دفع الايجار

في البداية قدم لها الإعلامي هدية مادية قدرها 500 جنيه، وأخبرها أن تعتبره اشترى منها هذه الطلبية ولكن لن يأخذها، ثم جاء رجل كبير في السن يطلب منها أي مساعدة لأنه عليه إيجار متأخر ولديه 200 جنيه فقط والبلغ المتبقي 300 جنيه، فأعطت هذه السيدة المبلغ للرجل، قائلة: «أنا لسه ربنا كرمني الحمدلله، ادفع الايجار ربنا يخلف عليا بيهم أن شاء الله».

بائعة الأقلام حصلت على جائرة أبطال حياة كريمة

وعاد إليها الإعلامي ليسألها هل أعطيتيه المال، فقالت: «إنه يحتاج إلى المساعدة في دفع ايجار فأعطيته» فقام الإعلامي بإعطائها هذه الهدية الكبيرة وهي 50 ألف جنيه وكرمها بجائزة أبطال حياة كريمة.