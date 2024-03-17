«حياة كريمة» تعيد الروح للريف بـ3200 مشروع

أعادت مبادرة «حياة كريمة» الروح لريف المنيا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة فى مختلف القطاعات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة حياة المواطنين فى الريف المصرى وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم. وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1449 مشروعاً، والعمل على تنفيذ 1760 مشروعاً أخرى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، بإجمالى 3209 مشروعات، بتكلفة تزيد على 40 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ، فى بيان له، أن المشروعات المنفذة تشمل قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحى والطرق والكهرباء والغاز الطبيعى وغيرها، وتهدف إلى تطوير شامل لعدد 192 قرية بـ5 مراكز، هى «العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوى ودير مواس». وأشار إلى أنه جارٍ استهداف باقى مراكز المحافظة فى مراحل «حياة كريمة» الثانية والثالثة، حيث تم حصر الاحتياجات وتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات المركزية فى سمالوط وبنى مزار ضمن المرحلة الثانية، ويأتى مركزا المنيا ومطاى ضمن المرحلة الثالثة بالمبادرة. وأشار المحافظ إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 74% من إجمالى السكان، وتعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال محافظ المنيا، إن مبادرة حياة كريمة كانت سبباً مباشراً فى إنهاء مشروعات قديمة متعثرة، وسعادة الأهالى بتوصيل الصرف الصحى بالقرى لا توصف، خاصة فى قرية معصرة ملوى التى تضم كافة الخدمات ومنها الغاز الطبيعى والإنترنت فائق السرعة، كما أن المبادرة حققت طفرة فى القطاع الطبى، شملت 162 مركزاً طبياً ووحدة صحية، منها إنشاء 118 جديدة، و49 رفع كفاءة وتطوير بالمرحلة الأولى من المبادرة، إضافة للبدء فى إنشاء مستشفى أبوقرقاص المركزى على مساحة 5 أفدنة بجنوب المحافظة، ومستشفى مغاغة على نفس المساحة بشمال المحافظة، وبالنسبة لقطاع التعليم هناك 212 مشروعاً، بينها 100 مشروع جديد لمدارس، و112 مدرسة رفع كفاءة، وهذا خفّف الكثافة الطلابية داخل الفصول، التى كانت تصل لـ80 تلميذاً وانخفضت إلى 40، كما أن بعض القرى لم يكن بها مدارس فى الأساس وتم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأضاف محافظ المنيا أنه بالنسبة لقطاعَى الرياضة والثقافة، فالمحافظة تضم 161 مركز شباب مفتوحة على مدار اليوم، بالإضافة إلى إنشاء 54 أخرى ضمن المبادرة الرئاسية، أحدها بمعصرة ملوى ويضم ملعباً قانونياً.

وبالنسبة لقطاع الطرق والرصف، فهناك اهتمام غير مسبوق بشبكة الطرق الداخلية، ويجرى رصف 400 طريق فى كافة أرجاء المحافظة تربط القرى والمدن ببعضها ضمن الخطة الاستثمارية.

وحظى مركز ملوى بنصيب كبير من المشروعات، خاصة قرية المعصرة النموذجية، وذلك حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين، فقرية معصرة ملوى تضم عدداً كبيراً من مشروعات «حياة كريمة»، منها: إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى.