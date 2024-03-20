أدعية استفتاح الصلاة.. اعرف الصيغة السليمة واحرص عليها

أدعية استفتاح الصلاة واحدة من الأدعية التي يهتم بها العديد من المواطنين، ويحرص البعض منهم على ترديد هذه الأدعية في وقت الصلاة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أفضل الأدعية التي يمكن أن يستعين بها المواطن أثناء ترديد أدعية استفتاح الصلاة، وكل ما يتعلق بهذا الدعاء.

أدعية استفتاح الصلاة

وعن أدعية استفتاح الصلاة، فأوضحت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على منصة «الفيس بوك»، أن هذا الدعاء ليس فرضا على العبد أن يردده، بل يمكنه ألا يردده، وإذا قام بذلك فلا حرج عليه.

وأوضحت أمانة الفتوى، أن أدعية استفتاح الصلاة يتم ترديده في بداية الصلاة، وقد سُمي استفتاح لأن العبد يفتتح به الصلاة، يتم ترديد الدعاء تحديدا بعد الانتهاء من التكبيرة الأولى.

أدعية استفتاح الصلاة المستحب

ولفتت أمانة الفتوى إلى أدعية استفتاح الصلاة المستحب ترديده، وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، كما أكدت أن هذا الدعاء مستحب في كل الصلاوات، سواء النوافل أو الفروض.

وأكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن أدعية استفتاح الصلاة من الأدعية التي ورد لها أكثر من صيغة يمكن الاستعانة بها وترديدها، ومن ضمنها: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ»