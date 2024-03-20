محافظ الإسكندرية يوجه برفع تراكمات القمامة في مسار قطار أبو قير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكليف شركة نهضة مصر غدًا الخميس، برفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكة الحديد، وذلك في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو، وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

جاء ذلك على هامش اجتماع محافظ الإسكندرية بممثلي هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل ورؤساء الأحياء، ومسؤولي شركة النظافة «نهضة مصر»، وكافة الأجهزة المعنية بمقر ديوان محافظة الإسكندرية، وتم الاتفاق على الإجراءات التالية:

رفع تراكمات القمامة

كلف محافظ الإسكندرية شركة نهضة مصر بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول حرم السكك الحديدية بدءًا من الغد يوم الخميس وذلك لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

المتابعة لمنع تراكمات القمامة

كما وجه محافظ الإسكندرية بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، والمنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.