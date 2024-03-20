مراسل «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا خسرت أكثر من 4 آلاف جندي خلال الثمانية أيام الماضية

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أكد أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 4 آلاف جندي خلال الثمانية أيام الماضية أي خلال محاولة القوات الأوكرانية التسلل والدخول إلى مدينتي بلجراد وكورس الحدوديتين مع الأراضي الأوكرانية.

القوات الروسية حيدت أكثر من 77 ألف مقاتل أوكراني

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء، أن شويجو أكد أن القوات الروسية حيدت أكثر من 77 ألف مقاتل أوكراني خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه النسبة تفوق بثلاث مرات النسبة التي خسرتها أوكرانيا خلال العام الماضي، وبحسب رأي الخبراء الروس فإن القوات الأوكرانية بدأت في استخدام الجيش الأوكراني كأداة للهجوم على القوات الروسية والمنشآت المدنية في الأراضي الروسية.

وأشار إلى أن الجانب الروسي يتحدث عن أن القوات الأوكرانية غير آبهة بعناصرها، وأن النظام الأوكراني غير آبه بالعناصر، ويحاول أن يقدمها من أجل الضغط والحصول على المساعدات الغربية.

محاولات أوكرانية لإثارة الذعر

وأوضح أن المحاولات الأوكرانية خلال الفترة الماضية والاستهدافات المتواصلة على المدن الروسية ولا سيما الحدودية تعتبرها روسيا محاولات أوكرانية لإثارة الذعر لدى المواطن الروسي ومحاولة من أجل كسب المزيد من المساعدات العسكرية.