كييف تحقق في مقتل جنود أوكرانيين على يد القوات الروسية بعد استسلامهم (فيديو)

أثار فيديو مسرب جرى التقاطه بواسطة كاميرا «درون» جدلا واسعا، إذ يُظهر قيام القوات الروسية بقتل 9 جنود أوكرانيين خلال توسلهم، وطلب الرحمة على خط المواجهة، خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأعلنت «كييف» فتح تحقيقًا في الواقعة، وفقًا لما نشرته صحيفة «ذي كييف إندبندنت» الأوكرانية.

ووقع الحادث بالقرب من قرية إيفانيفسكي في مدينة باخموت التابعة لـ دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الروسية، وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الأوكرانية فهي المرة الثالثة التي تقوم فيها القوات الروسية بقتل جنود أوكرانيين أعلنوا استسلامهم.

ووفقًا لما أعلنه مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، فالجنود الأوكرانيون كانوا يستسلمون كأسرى حرب، قائلًا: «في مقطع الفيديو الذي تمكنا من الحصول عليه، من الواضح أن الجنود الأوكرانيين كانوا يستسلمون كأسرى حرب، وجرى رفع أيديهم في الهواء، ما يشير إلى أنهم كانوا غير مسلحين ولا يشكلون أي تهديد، كان من المفترض أن تأخذهم القوات الروسية كأسرى، لكنها بدلاً من ذلك قتلتهم بلا رحمة».

وأضاف: «يجب توثيق هذا الحادث باعتباره انتهاكًا آخر للقانون الإنساني الدولي من جانب روسيا»، مشيرًا إلى أنه سيرسل رسائل بشكل رسمي إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحثهما على التوثيق والاعتراف العلني بأن أفراد الجيش الروسي يقتلون أسرى الحرب الأوكرانيين.

Russian troops executed at least 7 Ukrainian POWs near Bakhmut. #Russian troops killed at least seven #Ukrainian soldiers who surrendered as prisoners of war (POW) near Bakhmut in Donetsk Oblast on Feb. 24, #Ukraine’s Ombudsman Dmytro Lubinets reported.



"In the video… pic.twitter.com/WjwBd4TPWn