بعد تصدرها التريند.. كواليس مشهد رقص دينا الشربيني في كامل العدد +1

تناولت الحلقة 9 مسلسل كامل العدد +1 المذاع على قناة ON بطولة الفنانة دينا الشربيني، مشهد رقصها لزوجها أحمد مختار، ويجسده الفنان شريف سلامة، وذلك على أنغام أغنية مسيطرة، في محاولة منها لحل المشكلات الزوجية بينهما، ونجح ذلك المشهد في تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وإكس.

كواليس تعلم دينا الشربينى الرقص فى مسلسل كامل العدد + 1

وكشفت الراقصة بدرة، والتي تشارك في بطولة مسلسل كامل العدد وكانت تجسد الجزء الماضي شخصية زوجة الفنان الراحل مصطفى درويش، عن كواليس تدريبها للفنانة دينا الشربيني على الرقص، والذي شهد وجود الفنانة ميمي جمال وصاحبة السعادة إسعاد يونس خلال كلاس رقص شرقي، وسيطر عليه أجوار الكوميديا والضحك والمرح.

مشهد رقص دينا الشربينى فى مسلسل كامل العدد +1

وتفاعل الجمهور بشكل كبير من الفيديو وكواليس تعليم دينا الشربينى الرقص تميهدًا للمشهد، وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي : «أبدعتى يا فنانة.. المسلسل جامد.. أول مرة أشوف مشهد رقص محترم.. الرقص الحلال أهو.. مسلسل تحفة.. أقوى مشهد شوفته».

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، أحمد كمال، ميمي جمال، آية سماحة، أحمد جمال سعيد، وآخرين من اخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبورالريش.