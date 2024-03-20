مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة.. هل يلعب شريف للأهلي رغم الإصابة؟

توالت الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، واستمرت محاولات ليلى للحفاظ على أسرتها وزوجها بعد خوف فقدانه بعد معرفة حب الدكتورة ملك له، لنرى ماذا سيحدث من جديد في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة.

فاتن توافق على السفر إلى الخارج

كما وافقت فاتن زوجة تيمورعلى العرض المقدم لها لتسافر وتكون أستاذة في جامعة خارج مصر، ولكنها لم تخبر زوجها، ومن المتوقع أن يصاب بالصدمة عندما يعرف في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة المقرر عرضها الليلة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة

واجتمعت عائلة ليلى وعائلة أحمد وإنجي وخالد للاطمئنان على شريف الذي يلعب في النادي الأهلي في منزله بعد إصابته التي أخبره بها الدكتور بالحاجة إلى الراحة والعلاج لمدة شهر، فهل يجازف خلال مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة ويلعب المباراة القادمة وهو لم يتعافى ليعرض نفسه للخطر.