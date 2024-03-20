مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة.. هل تظهر ملك مرة أخرى؟
كتب:
رحاب عبدالراضي
03:01 م | الأربعاء 20 مارس 2024
مسلسل كامل العدد
حاولت ليلى على مدار الحلقات الماضية الحفاظ على زوجها أحمد والتقرب منه بعدما علمت بحب الدكتورة ملك له زميلته في العيادة، فهل تظهر ملك مرة أخرى في مسلسل كامل العدد +1 بالحلقة العاشرة؟
توقعات ظهور ملك في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة، سيجعل ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني تحاول الاهتمام كثيرا بزوجها أم ستدبر خطة لإبعادها عن عيادة زوجها؟
مسلسل كامل العدد+1 الحلقة العاشرة
ومن المتوقع أن يكشف مسلسل كامل العدد+1 الحلقة العاشرة عن مصير علاقة خالد وإنجي.
مسلسل كامل العدد+1 يدور في إطار اجتماعي كوميدي وهو من المسلسلات العائلية من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، وإسعاد يونس وميمي جمال وجيهان الشماشرجي.