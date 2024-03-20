أستاذ تفسير: العديد من النساء يتفوقن على الرجال في الأخلاق والسماحة

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أنه لا يعتبر طبيعة كيد النساء كأمر فطري أو جبلي والعديد من النساء يتفوقن على الرجال في الأخلاق والسماحة، مستشهدًا بأبيات المتنبي التي تقول: «فلو كانت النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال».

وشرح «أبو عاصي»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «أبواب القرآن»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، الآية القرآنية التي تقول «إن كيدكن عظيم»، موضحًا أن هذه العبارة ليست من كلام الله وإنما هي قول رجل لامرأته في ظرف تاريخي معين، مما ينفي الاعتقاد الشائع بأن القرآن يعمم هذا الحكم على جميع النساء.

الشيطان هو الأساس في الإغواء

وأوضح أن الشيطان هو الأساس في الإغواء والإضلال، وأن الإنسان، سواء كان رجلاً أو امرأة، هو مجرد فرع من هذا الأصل، مما يجعل كيد الشيطان أقوى وأعظم من كيد النساء.