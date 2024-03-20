موعد صلاة التهجد 2024.. ما الفرق بينها وقيام الليل؟

موعد صلاة التهجد 2024، من أبرز ما يشغل بال البعض خاصة مع اقتراب انقضاء العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، إذ تعد صلاة التهجد فرصة للعباد لغفران ذنوبهم والابتهال إلى المولى عز وجل بتحقيق كل أمنياتهم وأنّ يرزقهم حسن الخاتمة ويجمعهم بالرسول الكريم في الجنة.

موعد صلاة التهجد 2024

وعن موعد صلاة التهجد 2024، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ التهجد ضمن قيام الليل لكنه مخصص بشكل أكبر، إذ إن أفضل وقت لأدائها هو الثلث الأخير من الليل، ويكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر.

الفرق بين قيام الليل وصلاة التهجد

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الفرق بين صلاة قيام الليل والتهجد، يتمثل في أنّ الأخيرة تٌصلى بعد أنّ ينام العبد نومة يسيرة ثم يقم لعبادة الله عز وجل في منتصف الليل، مشيرة إلى أنها تكون ركعتين خفيفتين ثم يصلي الشخص بعد ذلك ما شاء من الركعات.

واستشهددت الإفتا بما جاء عن النبي الكريم في حديثه الشريف: «يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فيَقولُ: مَن يَدْعُونِي فأسْتَجِيبَ له، ومَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ومَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له».