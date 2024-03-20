أيمن مصطفى يمنح صاحب محل خضروات ميدالية أبطال حياة كريمة و30 ألف جنيه

قدم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، صاحب محل خضروات وفواكه، ميدالية أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

صاحب محل الخضروات والفواكه مساعدة مرضى السرطان

وكان صاحب محل الخضروات والفواكه بمنطقة الهرم قرر أن يساعد مرضى السرطان بأخذ كل ما يحتاجونه مجانًا.

صاحب محل الخضروات يساعد من 15 إلى 20 أسرة مصرية

أوضح صاحب محل الخضروات، أن والده توفي بسبب مرض السرطان، فقرر أن يساعد مرضى السرطان بأي شيء، موضحا أن الأسر التي تأخذ من المحل مجانا بشكل ثابت عددهم من 15 إلى 20 أسرة مصرية، وعبّر عن شعوره بالرضا والفرح عندما يساعدهم.