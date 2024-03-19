«حياة كريمة» تلتقي سائق توكتوك.. «خطأ طبي غير مجرى حياته»

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، بسائق «توك توك» من الأرياف ويعمل رغم إعاقته وظروفه الصحية الصعبة، وعندما حاول أن يساعده بمبلغ مالي بسيط رفض بشدة، والسبب أنه يرى أن هناك من يستحق هذه المساعدة أكثر منه، وفي النهاية أخذ المبلغ المالي بعد إلحاح مقدم البرنامج على وعد بأن يعيطهم لمن يراه أحق منه.

ولما سأله «مصطفى»، في إحدى فقرات برنامج «حياة كريمة»، المُذاع على شاشة «dmc»، عن قصته، أخبره: «أعمل سائق توكتوك منذ 5 سنوات، والتوكتوك اشتريته تقسيط، وأنا متزوج ولكن ليس لي أولاد، وكان لدي ولد وحيد ومات، وبسبب خطأ طبي فقدت ساقي وأصبت بعاهة للأبد، وبذلك بعد أن أصبت فيها بورم خبيث في العظام، ولكن حمداً لله تم شفائي من السرطان».

وعن آماله وأحلامه، قال سائق التوكتوك الذي التقت به عدسة البرنامج في أحد الشوارع: «كل آمالي أن أُرزق بالذرية الصالحة سواء ولد أو بنت، وأنا راضٍ عن رزقي وحياتي، وأرفض الحصول على أي إعانة مالية بسيطة من البرنامج لأن هناك من هو أشد حاجة مني»، «ممكن حد تكون ظروفه أسوأ مني أو تعبان عني.. أنا ممكن أشتغل وأجيب غيرهم وربنا يرزقني لكن في ناس تعبانه خالص ومبتشتغلش.. ربنا يكرمك وتلاقي اللي يستحق عني».