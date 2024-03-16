برنامج حياة كريمة.. أيمن مصطفى يساعد «أم إسراء» في تنمية مشروعها

قدم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «dmc»، هدية للسيدة «أم إسراء»، وكانت الهدية بوتاجاز، كبة وخلاط، ومجموعة من الحلل، بالإضافة إلى كمية من السلع التي تكفيها عدة أسهر، والتي تشمل اللحوم والبقوليات، وكان الهدف من هذه الهديةد مساندتها في مشروعها، حيث تجهز الطعام وتبيعه.

أم إسراء تسلم طلبها

وكانت أم إسراء في حلقة سابقة، تقف في أحد الشوارع تنتظر أن يأتي أحد مستلمي الطلبات، ولفتت إلى أن هذه الطلبية كانت لعائلة بها عدد من الأطفال وأضافت العصير لهذه الوجبات على حسابها الخاص إكرامًا للأطفال.

أم إسراء تساند شاب فلسطيني

وقدم لها الإعلامي هدية مادية، و أخبرها أن تعتبره اشترى منها هذه الطلبية ولكن لن يأخذها، ثم جاء رجل فلسطيني في الأربعينيات من عمره يطلب منها أي مساعدة وأن تساعده في إيجاد فرصة عمل، ولكنها أعطته الهدية فورًا.

وعاد إليها الإعلامي ليسألها هل أعطيتيه كل المال، فقالت: «إنه يحتاج إلى المساعدة ولديه أسرة يطعمها فكيف أتركه وهو أخ لي»، وبدأت في البكاء حزنًا على هذا الموقف.