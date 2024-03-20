سولاف فواخرجي لبرنامج «ع المسرح»: عشت حياة صعبة جدا.. لكنني محظوظة

قالت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، إن حياتها أبسط من أن تكون مسرحية، فهي قصة بسيطة، موضحة أنها تحب كل فصول حياتها بجمالها وصعوباتها وهي القصص التي صنعتها، مشددة على أن حياتها كانت صعبة جدًا، والبدايات في الطفولة، تكون الشخصية فيما بعد.

سولاف فواخرجي: كل دور أجسده.. علاج نفسي

أشارت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامجها «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن كل دور تجسده هو علاج نفسي، والممثل محظوظ رغم أنه يتعب كثيرًا وفي تعب جسدي ونفسي كبير، إلا أنه يعيش كل الشخصيات والحيوات الموجودة ويجرب كثيرًا، والتجربة في حد ذاتها علاج نفسي.

سولاف فواخرجي: بحس نفسي محظوظة

وتابعت: «أنا بحس نفسي محظوظة قدرت أعيش دور المذيعة والطبيبة والغنية والفقيرة واكتشافات أخرى»، موضحة أن في الفن هناك العديد من التجارب والشخصيات والأدوار التي يؤديها الممثل والتي تثقل خبراته، وهذه التجارب ليست بالضرورة أن تكون تشبه الفنان نفسه.