حلا شيحة لـ«ع المسرح»: «أبويا كان حنين وضربني مرة واحدة عشان كدبت عليه»

قالت الفنانة حلا شيحة، إنها لم تتعاقب طوال حياتها إلا مرة واحدة، موضحة: «أبويا حنين جدا وطيب وفي مرة عملت حاجة واحدة، واتفقنا إننا هروح مكان من غير ميعرفش، واحنا اتاخرنا وهو عرف أننا روحنا المكان.. ضربني بالقلم».

اضربت مرة واحدة

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامجها «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن هذا الموقف وما تعرضت له هو المرة الوحيدة التي تتعرض فيها للضرب من قبل والدها، مشددة على أنها لا تنسى هذا الموقف، وأن والدها كان يشعر بالحزن الشديد لأنهم كذبوا عليه.

وأشارت حلا شيحة، إلى أن هذا الموقف علمها الكثير، وأصبحت لا تحب الكذب ولم تكذب مرة أخرى، منوهة إلى أن علاقتها مع أخواتها كانت طبيعية، ولم يكن بها بعض الكذب أو التزييف.