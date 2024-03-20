أستاذ فقه: على المسلم صنع عزلة لنفسه في شهر رمضان لينتصر عليها

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن المسلم يصنع عزلة لنفسه في شهر رمضان لينتصر عليها، موضحًا أن هناك من يقوم ببعض الأفعال لم يكن يفعلوها في باقي السنة، منها إطعام الطعام والصدقة وتلاوة القرآن.

وأوضح «تمام»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، أن الإنسان حينما ينتصر على نفسه في رمضان ينتصر على الأعداء، فشهر رمضان هو شهر الانتصار على الأعداء من أول يوم بدر إلى نصر أكتوبر المجيد الذي انتصر فيه الجيش المصري على اليهود.

أسباب استجلاب النصر

وأشار إلى أن يوم العاشر من رمضان يوم من أيام الله التي يجب أن نتذكر به، ونشكر الله على الحول والقوة التى مدنا بها، متابعًا: «من عوامل النصر الدعاء، ومن أرجى الدعاء في الصيام، لما الإنسان بيكون صائم بتكون دعواته مستجابة، ومن عوامل النصر التقوى وهذا من أهم أسباب استجلاب النصر».