ميدان صيدناوي في المنيا.. لوحة رمضانية تجسد معاني الوحدة الوطنية

في أجواء رمضانية غامرة بالحب والإخاء، تم تحويل ميدان صيدناوي في مدينة المنيا إلى لوحة فنية رائعة تجسد معاني الوحدة الوطنية المصرية.

الهلال يعانق الصليب ومجسمات بوجي وطمطم

وتم تزيين الميدان الواقع أمام كنيسة الأمير تادرس الشاطبي بزينة شهر رمضان، حيث تم تعليق هلال يعانق الصليب، رمزاً للوحدة بين المسلمين والمسيحيين، كما تم تعليق صور لشخصيات الكرتون المحبوبة بوجي وطمطم، ومدفع الإفطار.

وحدة الصف المصري في المنيا

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على وحدة الصف المصري، وأنه لا فرق بين أبناء مصر، ولا تمييز وأن الشعب المصري يعيش في بوتقة واحدة.

من جانبه، أشاد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، باللحمة الوطنية التي تجسدها هذه اللوحة الفنية، كما أثنى جمهور المواطنين على الجهود المبذولة من محمد عبد العظيم، رئيس الحي وفريق العمل المعاون له لإظهار الروح الوطنية وتقديم الدعم اللوجستي.

وتجسد هذه اللوحة الفنية الرائعة معنى الوحدة الوطنية المصرية، وتؤكد على أن مصر وطن واحد، نسيج واحد، وأن أبناءها يعيشون في وئام ومحبة، بعيداً عن أي تمييز أو فرقة، فهذه ليست مجرد لوحة فنية، بل هي رسالة قوية للعالم كله عن قوة الوحدة الوطنية المصرية.