سولاف فواخرجي: وفاة والدي بخطأ طبي أصعب لحظاتي.. وسامحت «التمريض» في النهاية

قالت الفنانة سولاف فواخرجي، إنَّ الدين يشكل شيء روحاني بالنسبة لها ولكنه لا يقيدها في تعاملها مع الآخرين، موضحة: «مجرد أنك إنسان جيد وأخلاقياتك طيبة مع الآخرين، فلا يعنيني أكثر من هذا».

سولاف فواخرجي: نشأت في بيت واسع الثقافة

أضافت في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على قناة «الحياة»: «أمي وأبي أثرا في تكوين شخصيتي وكنت محظوظة بنشأتي في بيت واسع الثقافة والاطلاع، ومهتم بالفكر والسياسة والأدب والشعر والفن».

صدمة موت والد سولاف فواخرجي

وتابعت: «وفاة والدي بسبب خطأ طبي على يد التمريض دفعني في لحظة انفعالية إلى محاولة الانتقام، وما فكرت فيه وقتها أنهم أخذوا مني أغلى شيء في حياتي، خاصة أن الخطأ سخيف وغير مقبول، لكن لا اعتراض على قدر الله ومشيئته».

وأوضحت: «كنت في حالة صعبة للغايةـ ومن المستحيل أنَّ لحظات الغضب والجنون على خلفية فقدي لوالدي، كانت تقودني لقتل الممرضة وتتطور لهذا كما تداول البعض، وفي النهاية سامحت والأمر عند الله ومتروك لحكمه وتقديره.. رب العالمين هو اللي بيسامح، وليس في استطاعتي فعل شيء أو بأيدينا شيء ولا يزال الأمر لي موجع».