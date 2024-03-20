سولاف فواخرجي: تعرضت لألم نفسي وبدني بسبب مراعاة مشاعر الآخرين

قالت الفنانة سولاف فواخرجي، إنَّ محاولاتها إخفاء مشاعرها الحقيقية وراء قناع أمر متعب لها للغاية وخلال السنوات الأخيرة فقط بدأت تنتبه أن إفراطها في مراعاة مشاعر الآخرين جعلها تتألم وتمرض.

سولاف فواخرجي: أخاف على مشاعر الآخرين ولو على حساب نفسي

أضافت في حوار ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على قناة «الحياة»: «كنت دائما أخاف على مشاعر الآخرين ولو على حساب نفسي وهو ما عذبني وجعلني أتجنب الآخرين أو أنعزل في بعض الأحيان، وربما يصل الأمر لألم نفسي أو بدني في صورة مرض».

خوفي على مشاعر غيري يدفعني للمرض

وتابعت: «كنت لا أستطيع التعبير عن مشاعري، حتى لا يغضب الطرف الآخر، أو خشية أن يحزنه عتابي، وهذا تسبب لي في مشاكل حقيقية».

وتابعت: «حالياً.. أحاول التخلص من مراعاة الغير على حسابي وحالياً أنا أفضل من الماضي، لكن لا تزال بعض طباعي موجودة، وأسعى للتخلص منها نهائياً».