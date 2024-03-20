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دراما المتحدة

سولاف فواخرجي لـ«ع المسرح»: لا يعنيني في أي شخص سوى الأخلاق وحسن التعامل

كتب:

أحمد شعراني
07:06 م | الأربعاء 20 مارس 2024
سولاف فواخرجي

سولاف فواخرجي

قالت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، إن حياتها عبارة عن قصة بسيطة وأبسط من أن تكون مسرحية، مؤكدة أنها شخصية محظوظة لأنها امتهنت مهنة التمثيل، لأنها تستطيع أن تعيش في عوالم كثير وشخصيات آخرين.

وأكدت خلال استضافتها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح» المذاع على قناة «الحياة»، أنها تُحب كل مراحل حياتها بصعابها وحزنها وإشراقها وخريفها، لأنها في النهاية محصلة كل هذه الفصول التي مرت بها في حياتها.

أضافت أنها تربت في البيئة السورية، في أسرة لأب وأم ديانتهما مُختلفة، لذلك تربت على أن ثقافتهما لا يعينها دين الآخر ولا انتمائها في التعامل والتعرف عليه، لذلك تقول دائمًا كما تعودت أن ديانتها سورية، ولا يعنيها في أي شخص سوى الأخلاق وحسن التعامل فقط.

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