شوبير: لا توجد شخصية على الساحة تصلح لرئاسة اتحاد الكرة.. و«أبوريدة» لن يترشح

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّه لا يجد مَن يصلح لرئاسة اتحاد الكرة في الفترة الحالية، موضحًا: «مش لاقي حد قدامي دلوقتي ومش قادر أقول على حد معين».

أضاف في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «المحور» و«النهار»: «بالنسبة إلى هاني أبوريدة فهو يصلح بإمكاناته الدولية، ولكن في عام 2019 مشينا كلنا، فزنا في 3 مباريات ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثم خسرنا من جنوب إفريقيا، ولكن في البطولة الأخيرة لم يفز المنتخب في أي مباراة، نحن غادرنا مناصبنا ولم يفعل أعضاء اتحاد الكرة الحالي ذلك، لأن الظروف والأحداث والمعطيات تتغير».

وتابع: «لا أستطيع تحديد مَن يصلح لاتحاد الكرة، لا أعرف من سيخوض الانتخابات، ومعلوماتي أن هاني أبوريدة مش عاوز ينزل الانتخابات، ولما تحدثت مع عمرو الجنايني قالي الموضوع صعب، وأحمد مجاهد وجمال علام قالوا لي مش عارفين الدنيا شكلها إيه، ممكن يظهر حد جديد».