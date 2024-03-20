مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. أحمد رزق يبحث عن قاتل زوجته

ستشهد الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي الكثير من التطورات واشتعال الصراع أكثر، خاصة بعد مقتل داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري في حفل زفافها على فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10

ومن المتوقع في الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي أن تشهد بحث فاروق عن المتورط في قتل عروسه ليلة زفافه وستدور شكوكه حول دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، نتيجة الصراع الذي اشتعل بينهما بسبب وصية الحاج محمود الرفاعي والد ياسين بكتابة كل ثروته لابن شقيقه فاروق .

ويظن فاروق بأن دكتور ياسين هو من قتل والده بسبب الصراع على الوصية وستدور أفكاره حول من قتل مرة سيقتل مرات أخرى وستزداد رغبته في الانتقام منه.

يُذكر أنَّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وصفاء الطوخي وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.