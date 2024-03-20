ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 بطولة أحمد مكي.. سقوط طباظا من سطح البنك

بدأت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُعرض يوميا على قناة on، عقب أذان صلاة المغرب مباشرة، بأحداث مهمة جذبت المشاهدين، حيث انفجرت أنبوبة بوتاجاز أثناء هجوم الشرطة على البنك للقبض على حزلقوم ومن معه.

ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10

وتضمن ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 أحداثا مهمة، فبعد انفجار الأنبوبة بدأت الشرطة تشك في أن حزلقوم مجرم خطير، وبدأت القنوات الإخبارية في نقل الحدث.

ومن ناحية أخرى، جاء لإحدى الرهائن الطلق داخل البنك، ورفض الدكتور ربيع، أن يجري لها عملية ولادة، بحجة أنه لم يدرس الولادة في البنك، لتقرر مربوحة أن تقوم هي بوالدتها، لتخرج هي وحزلقوم للشرطة، وتطلب أدوات مساعدة للولادة، وهي بشاكير وقطن ناعم وماء ساخن وشاش ومقص وغلاية ماء وباكو شاي، وبالفعل تنجح مربوحة في توليدها.

جوني ينجح في الحصول على المفتاح

وضمن ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10، ينجح جوني في الحصول على المفتاح من الموظف سيف، بعد أن تنكر هو وهجرس في زي طبيب، ليسرق متعلقات سيف من زوجتة ويجري، ليبحث عن وسيلة لوصول المفتاح إلى حزلقوم، لتأتي له فكرة مفادها ربط المفتاح في بلايين يطلقها في اتجاه الريح، لتشتبك البلالين وهي في طريقها لحزلقوم، فيقف طباظا علي السور ويمسكها، لكنه يسقط فجأة وتعتقد الشرطة أن حزلقوم يرمي الرهائن.