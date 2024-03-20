ما زال الفنان أحمد مكي يواصل مغامراته في البنك للحصول على الصندوق الخاص به، وذلك خلال الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8، رغم محاولات الشرطة اقتحام البنك.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

وتُعرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قناة ON يوميًا، في الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة الساعة 3 صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 مساءً، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، محمد سلام، رحمة أحمد، ومن إخراج أحمد الجندي، واستطاع المسلسل في الجزء الثامن جذب الأطفال إليه بعد الموضوعات التي تناولها وأشبه بعالم ديزني.