أسامة الغزالي حرب: طبيب عظام مشهور وراء علاج زوجتي.. لطف ربنا وحسن حظها

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والسياسي، إن سقوط زوجته المهندسة ميرفت حمزة من الطابق الثالث أثناء عملها وإشرافها على بناء منزلهما في منطقة التجمع كانت من أصعب المواقف التي مرت عليه، فعندما وصلت زوجته إلى مستشفى المقاولين العرب، قابلت طبيب عظام مشهورا يُسمى توفيق قبطان، وكان هذا لطفا من الله عليها لأن حالتها كانت صعبة وتحتاج هذا الطبيب.

وأضاف «حرب»، مع الإعلامي أحمد الخطيب، خلال برنامجه «كلم ربنا»، على راديو «9090»، أن هذا اليوم كان يوافق 25 أبريل الإجازة، قائلا: «فمن المفترض أن الطبيب لم يتواجد في المستشفى ذلك اليوم، ولكن مفارقة من عند الله أن هذا الطبيب المشهور كان داخل المستشفى».

وتابع «حرب»، أن «الطبيب كان موجودا بسبب عملية مهمة لإحدى الحالات المرضية الاستثنائية، التي يجب أن يقوم بعمليتها شخصيا وكان هذا من حكمة ربنا وحسن حظ زوجتي ميرفت».