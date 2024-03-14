الكابتن أحمد الكأس يروي أصعب ابتلاء تعرض له.. فقد أخوته في 48 ساعة

أكد الكابتن أحمد الكأس خلال حواره مع الإعلامي أحمد خطيب ببرنامج «كلم ربنا» المذاع على راديو 9090، أنه يجب على الإنسان أن يكون يقينه بربنا كبير وأنه سيقف معه في كل الأوقات، وقت الشدة ووقت الأزمة والمصيبة، موضحا أن ربنا لم يخذله أبدا، ويجب أن يكون عنده صدق في هذا اليقين بالله، وعلى الإنسان أن يسعى ولا يتكاسل، فعليه أن يتوكل على الله وهذا التوكل يجب أن يكون بجانبه سعي كبير.

وقال أحمد الكأس: «أنا والدتي اتوفت يوم 22 مايو عام 1990 قبل كأس العالم الذي كان 12 يونيو، اتوفت ودفنت وأنا مش موجود، وكانت أختي الكبير مدير شهر عقاري مريضة، واتوفت في 25 يوليو عام 2015، حزنت عليها كتير لأنها كانت بمثابة أمي كانت تأخذني وأنا صغير إلى التدريب والدروس»

وتابع «الكأس»: «يوم 27 يوليو بعد وفاة أختي بيومين بس أخويا اتوفى، كانت مصيبة كبيرة ليا ولكني كنت راضي ربنا نزل عليا اللطف والصبر».