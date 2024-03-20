مجلس جامعة دمنهور يوافق على 9 قرارات جديدة.. اعرفها

عقد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة اجتماع مجلس الجامعة، بحضور قيادات الجامعة وأساتذتها.

اجتماع مجلس جامعة دمنهور

وخلال الاجتماع وافق مجلس الجامعة على عدد من القرارات وهي كالتالي:

- تخصيص مكان بكلية الهندسة لإنشاء مركز للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وتجهيزه مما يعتبر إضافة كبيرة لطلاب الجامعة والمجتمع ككل .

- اعتماد تكوين فريق التعاون الدولي للجامعة برئاسة الدكتور ماجد وصفي الأستاذ بكلية الصيدلة.

- تخصيص مباني بمجمع البستان والمدينة الجامعية كنواة لإنشاء جامعة دمنهور الأهلية ودراسة مقترح تشكيل لجنة مختصة بذلك .

- منح الدرجات العلمية التالية: «عدد 15 درجة الماجيستير بكليات ( الآداب – الزراعة – الطب البيطرى – التمريض – التجارة )، عدد 7 درجات دكتوراه بكليات ( الآداب – الزراعة – التجارة – التربية للطفولة المبكرة – الطب البيطري).

- تشكيل لجنة بشأن اللائحة الاسترشادية للدراسات العليا بكليات الجامعة.

- نقل الفنيين والحرفيين بكل كلية لإدارة خاصة بهم والتوظيف الأمثل لهم تحت إشراف الإدارة الهندسية بالجامعة .

- الموافقة على استقبال وفحص عروض فنية لأكثر من شركة للخدمات المعاونة والذى يأتي فى إطار سعي جامعة دمنهور لتوفير بيئة نظيفة آمنة داخل المجتمع الجامعي في جميع المجالات.