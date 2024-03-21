مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:01 ص | الخميس 21 مارس 2024
مواقيت الصلاة
يتطلع الأهالي بمحافظة الشرقية، إلى معرفة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-3-2024 الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، خاصة أذان الفجر والمغرب لمعرفة وقت الإفطار والإمساك وأداء الفرائض في وقتها.
وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.
أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024
يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024 في الساعة 4 و29 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 5 و56 دقيقة صباحًا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024
يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024 الساعة 12:01 مساءً.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024
أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024 فيحين في تمام الساعة 3 و29 دقيقة مساءً.
أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024
يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024، في الساعة 6 و6 دقائق مساءً.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024
ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الخميس 21-3-2024 في الساعة 7 و24 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و 57 دقيقة.