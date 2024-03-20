مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. صدقي صخر يطلب الزواج من إنجي

بعد أن اعتقدت جيهان الشماشرجي في دور إنجي خلال أحداث مسلسل كامل العدد +1، أن صدقي صخر الذي يؤدي دور كريم يخونها، أصبحت تتجاهله في الكلام، وتتجنب الحديث معه عبر الهاتف، ما جعله يشعر بأن هناك شييئا ما حدث معها، فعاد إلى مصر في أقرب وقت للاطمئنان عليها، وعندما ذهب لعيادتها الخاصة، حاول أن يفهم منها ما يحدث معها، لتخبره بأنها اعتقدت أنه يخونها بعد أن رأته برفقة فتاة أخرى ذاهب للمطار.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 10.. كريم يطلب من إنجي الزواج

وعندما سمع كريم إنجي شعر بصدمة شديدة بشبب شكها به، ليخبرها بأن تلك الفتاة التي رأتها معه هي أخته التي تعيش في الإسكندرية في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10، لتشعر إنجي بالخجل حول ذلك، ثم يخبرها كريم بأنه لن يستطيع قضاء حياته معها بعد شكها به، ثم تطلب منه مسامحتها ولكنه يرفض ذلك، وتحاول إنجي محادثته بعد ذلك ثم يطلب منها أن تأني لمنزله لتتعرف على أخته، وبعد ذهابها تعتذر له ولأخته حول ما اعتقدته.

وأثناء احتفال دينا الشربيني في دور ليلى في مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 10 بعيد ميلاد ابنيها التوأم حسن وحسين، حضر كريم العيد ميلاد بعد أن أحضر هدية للطفلين، وخلال الاحتفال فاجأ إنجي بالتقدم لها وطلب الزواج منها بعد أن جلس على ركبتيه، لتخبره إنجي بموافقتها على الزواج منه، ثم ترتدي الخاتم الذي قدمه لها.