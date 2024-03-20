مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. جيش ملك شاه يحاصر قلعة آلموت

يصل جيش السلطان ملك شاه إلى منطقة قلعة آلموت، ليفرض حصارا على القلعة، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، ويطلب حسن الصباح (كريم عبد العزيز) من رجاله ألا يتغير أي شيء بسبب الحصار، ويواصل رجاله دروسهم وتدريباتهم في مواعيدها، ويستغرب زيد ابن سيحون (أحمد عيد) وبرزك أميد (سامي الشيخ) من هدوء وثقة الصباح.

ويخبر حسن الصباح رجاله أنه يعلم ما سيحدث، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، قائلا: «فتح الباب ودخلت برجلي باب المستقبل، أنا هناك وأنتوا هنا، ومن هناك شايف نفسي واقف وسطكم انتوا الاتنين من فوق القلعة، ومفيش جيش محاصر آلموت».

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. قائد حملة ملك شاه يطلب التعاون لإسقاط حسن الصباح

وعلى الجانب الآخر، تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، يجتمع أرسلان تاش قائد حملة السلطان ملك شاه لإخضاع المارقين على قلعة آلموت، مع كبار الرعاة والقبائل في المناطق المحيطة بالقلعة ويطلب منهم كافة المعلومات حول أبواب القلعة وعدد الأشخاص داخلها بالإضافة إلى عدد الرجال المكلفين بالحراسة.