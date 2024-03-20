يحظى موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 10 باهتمام عدد كبير من المشاهدين قبل ساعات من عرض الحلقة الجديدة من المسلسل بطولة كريم عبد العزيز، وينتظر الجمهور العديد من المفاجأت والأسرار التي يكشف عنها المسلسل في الذي يلقي الضوء على واحدة من أخطر الجماعات القتالية في العالم في القرن الحادي عشر الميلادي.

وحددت قناة DMC ضمن خريطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 10، وذلك بجانب إتاحة الحلقة للعرض على منصة واتش آت الإلكترونية قبل موعد عرض الحلقة التلفزيونية لتكون الحلقة متاحة لجميع مشتركي المنصة في تمام الساعة الـ7:15 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 10

ويتضمن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 10 التي تذاع الساعة 9:15 مساء 11 مساء على DMC دراما، إعادة أولى في الـ 1:45 صباح اليوم التالي وإعادة ثانية الساعة 4:15 عصرا على قناة DMC، أما الإعادة على DMC دراما تكون في تمام الـ 6:30 صباحا بالإضافة إلى 1:30 ظهرا.