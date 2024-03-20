مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. هل ينجح يحيى في الثأر لوالده وإنقاذ حبيبته؟

تتواصل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 بعد أحداث الحلقة الماضية من المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي، حيث يُتوقع أن يحدث العديد من المفاجآت خاصة مع الحملة العسكرية التي يرسلها السلطان السلجوقي ملك شاه لمواجهة حسن الصباح ورجاله في قلعة آلموت.

ويتجه يحيى ابن مؤذن أصفهان (أحمد عبد الوهاب) ضمن الحملة العسكرية إلى قلعة آلموت، بعد ضمه إلى الجيش السلجوقي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، فهو يسعى إلى الثأر لوالده الذي قتل على يد أحد المنتمين للفكر الباطني، وكان زيد ابن سيحون (أحمد عيد) بإيعاز من حسن الصباح، ليصبح بذلك يحيى فى مواجهة وجها لوجه مع قاتلي والده.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. يحيى ابن مؤذن أصفهان يقترب من ثأر والده

وفي الوقت ذاته تتواجد نورهان (سارة الشامي) حبيبة يحيى في قسم الجواري داخل قلعة آلموت، بعد أن هربت من منزلها وتعرضت للخطف من قبل النخاسين ليكون مصيرها مجهول داخل القلعة، ولكن هل ينجح يحيى في الثأر لوالده وإنقاذ حبيبته في مسلسل الحشاشين الحلقة 10، وهو ما سيجيب عنه المخرج بيتر ميمي في الحلقة الجديدة.